Буш — старший: человек, превративший демократию в оружие

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Джордж Буш — старший, скончавшийся в пятницу на 95-м году жизни, на посту президента США стал свидетелем развала Советского Союза, но до конца дней поддерживал отношения с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. При Буше — старшем США начали использовать лозунги защиты демократии для вмешательства в дела других стран, именно при нем было объявлено об окончании "холодной войны".

Молодой и везучий

До конца жизни, даже будучи прикованным к инвалидному креслу, Буш — старший принимал людей и, насколько позволяло здоровье, участвовал в общественной деятельности. Он пережил свою супругу Барбару на полгода.

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в городке Милтон штата Массачусетс. Его отец был сенатором, поэтому политическая карьера будущего президента была практически предопределена.

Он закончил элитную частную школу в 1942 году и сразу записался в ряды американской армии, где стал самым молодым на тот момент пилотом США. Его направили служить на авианосец "Сан-Хасинто". Второго сентября 1944 года Буш принимал участие в налете на японские силы на острове Титидзима. Несмотря на плотный огонь зениток, он выполнил задание, сбросив бомбы на цель, однако машина получила серьезные повреждения, двигатель загорелся. Один из трех членов экипажа погиб.

Буш отвел самолет на несколько километров от острова и затем вдвоем с другим оставшимся в живых выпрыгнул. Однако выжить удалось только Бушу. Парашют его напарника не раскрылся, и он разбился о воду. Буш несколько часов провел на надувном плоту, пока его не подобрала американская подводная лодка.

За этот вылет он был награжден Крестом за летные боевые заслуги. Всего он совершил 58 боевых вылетов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly, 2018 Associated Press Президент, конгрессмен, дипломат. Архивные кадры с Джорджем Бушем — старшим

По окончании войны Джордж Буш поступил в Йельский университет. Получив диплом экономиста, в 1948 году вместе с молодой женой он переехал в Техас, где начал заниматься нефтяным бизнесом. К сорока годам будущий президент не только заработал состояние, но и начал серьезно заниматься политикой.

Место в Палате представителей США он получил в 1966 году. В 1971 году он стал послом США в ООН, был избран главой национального комитета Республиканской партии, затем был посланником США в КНР (фактически выполняя функции посла) и в 1976 году на почти год возглавил Центральное разведывательное управление США.

Демократию на вооружение

Президентство Буша было ознаменовано целым рядом масштабных внешнеполитических операций. Именно при нем Вашингтон начал оправдывать вмешательство во внутренние дела других стран интересами "сохранения или восстановления демократии".

Это было опробовано в Панаме в 1990 году. Сначала были введены экономические санкции, потом переброшены дополнительные силы "для обеспечения граждан США" (благо там была американская база для охраны подконтрольного тогда США Панамского канала), велась работа в информационном пространстве Панамы.

В первый же день операции на американской базе был приведен к присяге новый президент Гильермо Эндара, который ранее руководил попыткой переворота. Боевые действия продолжались несколько дней. В конечном итоге правительство было свергнуто, а панамский диктатор Норьега оказался в руках американцев и отправился в американскую тюрьму.

Количество погибших и пропавших без вести до сих пор неизвестно. Официальная цифра с панамской стороны превышает 600 человек, из них большая часть – гражданское население. С 2007 года день начала операции 20 декабря стал официально национальным Днем памяти жертв вторжения.

Второй крупной военной операцией во время президентства Буша стало освобождение межнациональными силами во главе с США Кувейта от иракской армии в 1991 году. Тогда на это был получен мандат ООН, а после успешного выдворения иракских сил боевые действия прекратились, не перейдя на иракскую землю.

Несмотря на то, что возможность развить успех у американцев была, Буш — старший ей не воспользовался. Позже он объяснил такое решение опасениями, что это приведет к нестабильности и "будет очень плохо для соседних (с Ираком – ред.) стран". Впрочем, его нерешительность впоследствии компенсировал Джордж Буш — младший, при котором свергли Саддама Хуссейна.

В горе и радости

Буш — старший стал не только самым долго живущим экс-президентом. Ему принадлежит и рекорд продолжительности брака первой четы Америки. С Барбарой Буш (до замужества Барбара Пирс) будущий президент познакомился на рождественской вечеринке в 1941 году. Ему было лишь 17 лет, а ей едва исполнилось 16. В 1945 году они скрепили свой союз узами брака и с тех пор не расставались до кончины Барбары 17 апреля 2018 года.

Они называли друг друга Поппи и Бар. В семье родилось шестеро детей: две девочки и четыре мальчика. Не всем из них было суждено прожить долго. Появившаяся на свет второй дочь Робин умерла от лейкемии в 1953 году в возрасте без малого четырех лет.

Это было непростым испытанием для семьи. Барбара тогда преждевременно поседела и осталась такой до конца жизни. Но Буши нашли в себе силы двигаться дальше. Сам Буш писал в 1987 году, что им помогли молитвы. Глава семьи признавался в одном из писем матери, что они очень хотят дочь. Джордж Буш потом несколько десятков лет носил в бумажнике золотой медальон с надписью "Во имя любви к Робин". Только в 1959 году появилась вторая дочь, ставшая их шестым ребенком – Дороти.

Члены семьи Бушей основали фонд "Яркая звезда" в память о Робин. Фонд привлекал средства для исследований в области лечения лейкемии.

В 2013 году Буш побрился налысо, о чем сообщил в своем Twitter, сопроводив текст фотографией. Он сделал это в знак солидарности и поддержки двухлетнего Патрика, сына одного из охранявших его сотрудников секретной службы. Мальчик болел лейкемией и потерял все волосы, проходя курс химиотерапии. Три года спустя Буш снова сфотографировался с этим мальчиком, состояние которого к тому времени было значительно лучше и у него уже опять отросли волосы.

Джордж Буш — младший в посвященной отцу книге "41" писал, что детям "не было смысла соперничать с отцом, не было смысла бунтовать против него – он все равно любил их, несмотря ни на что".

"Один из уроков, которые мы выучили от отца, это то, что ты можешь преуспевать в политике и оставаться хорошим отцом" — сказал 43-й президент США в 2014 году в интервью одному из телеканалов.

Носки и парашют

Наверное, самой известной слабостью Буша — старшего были носки. Он коллекционировал носки с забавными рисунками и даже был судьей конкурса на лучший дизайн этого элемента одежды в 2014 году. Конкурс тогда приурочили к 90-летию экс-президента.

Собрание носков в коллекции Буша — старшего насчитывало сотни пар. Надевал он их со смыслом, чтобы рисунок соответствовал случаю. Например, на встрече с Биллом Клинтоном в июне 2018 года на ногах Буша красовались носки с… портретом Билла Клинтон, а в преддверии очередного единого дня голосования в Техасе он досрочно проголосовал в синих носках с яркой красной надписью VOTE ("Голосуйте"). Правда, не преминул призвать поддержать своего внука Джорджа П. Буша на пост главы Главного кадастрового управления Техаса.

На похороны своей жены Барбары Буш надел носки с книгами. Он получил их от юноши Джона с синдромом Дауна, который после школы вместе с отцом занялся производством носков. Джон как-то раз отправил коробку своих носков Бушу. Через какое-то время из его офиса позвонили и попросили прислать еще. В ответ Джон получил благодарственную записку и пару носков от экс-президента. В марте 2018 года Буш надел носки от него в честь Международного дня человека с синдромом Дауна.

И именно к Джону обратились представители Буша с просьбой помочь подобрать носки для прощальной церемонии с супругой экс-президента. Из 20 предложенных вариантов Буш выбрал черные носки с изображенными на них стопками разноцветных книг.

После телевизионной трансляции весь запас этих носков с книгами был распродан, а все вырученные средства перечислены в Фонд наследия Барбары Буш.

Пристрастие 41-го президента обращала в доход и Республиканская партия. Ограниченную коллекцию носков с вышитым на них изображением слона (символа партии) и автографом 41-го президента США на сайте республиканцев распродавали за небольшое пожертвование. Одна пара ярко-оранжевых носков с широкими зеленой, синей и желтой полосами предлагалась за 19 долларов. По желанию можно было получить ту же пару за пожертвование размером 28 долларов.

С высоты опыта

На хобби, а, скорее, традицией можно назвать обязательные прыжки с парашютом по поводу круглых дат в его возрасте. Первый такой прыжок Буш совершил на свое 75-летие. С тех пор каждые пять лет он повторяет это. Если, отмечая три четверти века, он прыгал сам, то последующие прыжки были уже в паре с другим парашютистом. Даже несмотря на болезнь Паркинсона, которая приковала его к коляске, Буш — старший поднялся в небо на свое 90-летие и почти успешно приземлился, если не считать того, что сверху его придавил не совладавший до конца с порывом ветра напарник.

Нынешнего президента Дональда Трампа Буш — старший не жаловал.

"Мне он не нравится. Я знаю о нем не много, но знаю, что он хвастун. Я не в большом восторге от того, что он лидер", — заявил он историку Марку Апдегроуву в мае 2016 года для его книги. По мнению бывшего президента, Трамп мог бы объединить страну, но это потребовало бы от него "скромности", что, по словам Буша — старшего, сложно для Трампа.

После того как его сын Джеб Буш оказался за бортом президентской гонки, его отец, несмотря на то, что принадлежит к Республиканской партии, не только не поехал на съезд, где Трампа должны были выдвинуть как единого кандидата, но и заявил, что будет голосовать за ставленницу демократов Хиллари Клинтон. По крайней мере, так утверждала экс-вице-губернатор штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд, которой он якобы это сказал. Официально эта информация не подтверждена. После победы Трампа Буш — старший поздравил его по телефону. Как сообщал телеканал CNN, пятиминутный разговор носил очень теплый и душевный характер.

Между Горбачевым и Ельциным

На годы пребывания Буша — старшего во власти пришелся распад СССР, поэтому ряд связанных с этим ключевых событий и договоренностей ассоциируются с его именем.

Он несколько раз был в СССР. Сначала в качестве вице-президента ему довелось представлять США на похоронах трех советских лидеров Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Буш совмещал это с возможностью обсудить двусторонние отношения.

Он неоднократно встречался с Михаилом Горбачевым, впоследствии у них сложились хорошие личные отношения. В декабре 1989 года они провели так называемый мальтийский саммит, где на словах объявили об окончании "холодной войны". Этому предшествовало падение Берлинской стены.

В июне 1990 года они встретились в Вашингтоне, где обсудили будущее объединенной Германии, которую США хотели включить в НАТО в ее новой ипостаси. К взаимопониманию стороны не пришли, однако подписали соглашение о сокращении запасов химического оружия на 80%. Этот документ стал предвестником будущей конвенции о запрете химоружия.

Чуть позже Буш принял участие в саммите стран НАТО, по итогам которого была принята декларация, где СССР больше не считали противником альянса. Осенью того же года был подписан договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В 1991 году Буш и Горбачев подписали соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ 1), впервые зафиксировавшее обязательства об уменьшении ядерных потенциалов двух мировых держав.

На долю Буша выпала также роль лидера, которого первый президент России Борис Ельцин и первый президент СССР считали необходимым держать в курсе происходящего в Союзе в декабре 1991 года. Главной темой была судьба ядерного оружия.

Ельцин звонил Бушу 8 числа сразу после подписания Беловежского соглашения, где констатировалось прекращение существования Советского Союза и говорилось о создании СНГ. Ельцин называл собеседника "господин президент", тот в ответ был очень краток и учтив. Горбачев еще не знал о том, что произошло.

Двумя неделями позже именно Бушу Горбачев сделал свой последний международный звонок в качестве президента перед тем, как публично объявил о своем уходе с этого поста. Он называл Буша "дорогой Джордж", поздравил его с Рождеством, а также сообщил, что передает контроль над ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. С Горбачевым Буш говорил более подробно и заверил, что их дружба крепка и таковой останется.

Так оно и произошло: два лидера поддерживали отношения до последнего. Горбачев даже несколько раз посещал Буша. В 2016 году, когда отношения между США и Россией на фоне событий на Украине испортились и продолжали ухудшаться, они созванивались, чтобы обсудить нормализацию отношений двух стран и как они могут этому содействовать.

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