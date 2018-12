Биография Джорджа Буша-старшего

41-й президент США (1988-1993) Джордж Герберт Уокер Буш (George Herbert Walker Bush) родился 12 июня 1924 года в городе Милтон, штат Массачусетс, США.

Его отец, Прескотт Буш, в 1950-х годах был сенатором от штата Коннектикут.

По окончании военной Академии Филлипса в Андовере (штат Массачусетс) в 1942-1944 годах во время Второй мировой войны был пилотом торпедного бомбардировщика на авианосцах в Тихом океане, совершил около 58 боевых вылетов. В 1944 году самолет Буша был подбит огнем японских зениток. За участие в боевых действиях Джордж Буш награжден американским Крестом летных заслуг.

После демобилизации он поступил в Йельский университет, по окончании которого в 1948 году уехал в Западный Техас и занялся нефтяным бизнесом.

В 1948-1951 годах работал в кампании Dresser Industries. В 1951 году стал одним из основателей Bush-Overbey Oil Development Company, в 1953 году — компании Zapata Petroleum Corporation; в 1954 году возглавил Zapata Off-Shore Company.

В 1964 году как представитель Республиканской партии выставил свою кандидатуру в сенат США от Техаса, но потерпел поражение.

В 1966 году продал свой нефтяной бизнес и полностью ушел в политику. В ноябре 1966 года Буш был избран в палату представителей конгресса США от 7-го округа Техаса; переизбран в 1968 году. Во время пребывания в конгрессе (1967-1971) входил в бюджетную комиссию.

С 1971 по 1972 год был представителем США при ООН.

В 1973-1974 годах занимал пост председателя Национального комитета Республиканской партии.

С 1976 по 1977 год — директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

С 1978 по 1979 год — руководитель Бюро связи США в КНР.

В 1981-1989 годах Буш был вице-президентом США в администрации Рональда Рейгана.

В ноябре 1988 года Джордж Буш был избран президентом США. 20 января 1989 года официально вступил в должность.

Во время своего президентства основное внимание уделял решению внешнеполитических вопросов. В декабре 1989 года путем военной интервенции сверг режим Мануэля Норьеги в Панаме. После оккупации Кувейта Ираком в 1990 году создал при поддержке мирового сообщества антииракскую коалицию, войска которой в январе-феврале 1991 года освободили Кувейт и разгромили армию Саддама Хусейна (операция "Буря в пустыне").

Интенсифицировал переговоры с СССР о сокращении стратегических вооружений. 31 июля 1991 года был подписан Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). В то же время Буш увеличил военные расходы, в том числе на программу "Звездных войн", продолжил испытания ядерного оружия.

При Буше были приняты законы о поддержке инвалидов (1990), об охране окружающей среды (1990) и о защите наемных работников от дискриминации (1991). Однако в условиях растущего бюджетного дефицита ему пришлось пойти на нарушение своего главного предвыборного обещания не повышать налоги: закон о бюджетном регулировании 5 ноября 1990 значительно увеличил налоговое бремя (был введен новый 31% налог на индивидуальные доходы, повышен ряд прежних налогов).

В 1989 году экономический рост в США прекратился, а в 1990 году начался спад.

В ноябре 1992 года Джордж Буш проиграл на президентских выборах кандидату от Демократической партии Биллу Клинтону.

После ухода с поста президента США Буш принял участие в ряде коммерческих и общественных проектов.

В 2005 году вместе с Биллом Клинтоном он возглавил общенациональную кампанию по сбору помощи жертвам цунами в Юго-Восточной Азии.

В 2011 году Джордж Буш получил высшую американскую награду — Президентскую медаль свободы.

Джордж Буш — автор нескольких книг, среди которых "Меняющийся мир" (A World Transformed), написанная в соавторстве с генералом Брентом Скоукрофтом, "Всего хорошего, Джордж Буш" (All the Best, George Bush), представляющая собой подборку писем.

Джордж Буш с 1945 года был женат на Барбаре Буш (1925-2018), урожденной Пирс. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy. Супруга Джорджа Буша умерла в апреле 2018 года.

В браке родилось пятеро детей. Их старший сын, Джордж Буш — младший, был избран 43-м президентом США, занимал этот пост два срока с 2001 по 2009 год. Сын, Джеб Буш, был губернатором Флориды в 1999-2007 годах.

Имя Джорджа Буша-старшего носит международный аэропорт в Хьюстоне (Техас) и авианосец класса "Нимиц", спущенный на воду в январе 2009 года.

30 ноября 2018 года стало известно, что Джордж Буш умер в возрасте 94 лет.

