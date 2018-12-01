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В Раде выступили за переговоры с Россией по деэскалации в Черном море

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (387)
(обновлено: 18:56 01.12.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Только прямые переговоры Украины с Россией позволят решить задачи по деэскалации ситуации в Керченском проливе и освобождению задержанных украинских моряков, заявил депутат Верховной рады, основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко, выдвинутый своей партией в президенты Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Волкер призвал Евросоюз и США ввести новые санкции против России
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли были задержаны. После инцидента в отношении 24 украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, они были арестованы.

"В первую очередь необходимо найти площадку в Евросоюзе и перейти к прямым переговорам с РФ о деэскалации конфликта в Азовском море. Разблокировать проход морских судов и восстановить экономическое сотрудничество. Вот что надо делать, а не наращивать военную риторику и бряцать оружием. Только прямые переговоры, желательно при посредничестве влиятельных европейских лидеров и США. Это будет действительно правильный шаг", — заявил Бойко в эфире телеканала "Интер". Его заявление размещено также на официальном сайте партии.

Он обратил внимание на ситуацию с задержанными украинскими моряками. "Кроме пустых заявлений, ни одно должностное лицо не предприняло конкретных действий, чтобы освободить этих людей. Министр иностранных дел занимается пиар-кампанией. Но сейчас надо искать посредников и освобождать наших моряков. Я убежден, что если бы среди них был сын какого-нибудь высокопоставленного чиновника, то власть суетилась бы, а так просто пустые декларации", — подчеркнул политик.

По оценке Бойко, который является кандидатом от своей партии на президентских выборах на Украине, главная задача введения военного положения — попытка сорвать выборы.

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, снова открыт для прохода гражданских судов. 26 ноября 2018
© AP Photo
В Крыму заявили, что морские санкции плохо кончатся для Украины
"Введя военное положение в 10 областях Украины, людей поделили на две части. Заверяли, что не будет никаких ограничений прав и свобод, но уже ограничиваются 12 статей Конституции. Так может дойти и до введения комендантского часа. Начались экономические проблемы, инвесторы выводят свои деньги из страны. Происходит запугивание людей перед выборами", — отметил он.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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