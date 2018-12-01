США вышли на контакт с Кремлем после несостоявшейся встречи Путина и Трампа

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Представители Белого дома вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном", — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива, Ушаков ответил: "От американцев".

При этом он затруднился предположить, когда можно будет говорить о подготовке к встрече лидеров.

"Мы выразили сожаление, что не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы", — отметил помощник президента.

Отмененная встреча

Президент России Владимир Путин должен был встретиться со своим американским коллегой "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Предполагалось, что лидеры обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести российско-американские отношения из тупика. Однако накануне саммита Трамп отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу.

Американские СМИ, со своей стороны, предположили, что причиной отмены встречи могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по предполагаемым связям Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Какого-либо другого неформального общения между Путиным и Трампом также не планируется. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Трамп кратко поприветствовали друг друга на саммите, но возможности пообщаться у них не было.