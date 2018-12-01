БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Представители Белого дома вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива, Ушаков ответил: "От американцев".
При этом он затруднился предположить, когда можно будет говорить о подготовке к встрече лидеров.
"Мы выразили сожаление, что не удалось обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы", — отметил помощник президента.
Отмененная встреча
Американские СМИ, со своей стороны, предположили, что причиной отмены встречи могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по предполагаемым связям Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.
Какого-либо другого неформального общения между Путиным и Трампом также не планируется. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Трамп кратко поприветствовали друг друга на саммите, но возможности пообщаться у них не было.