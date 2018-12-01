В Киевской области из-за снега обрушилась крыша нового спорткомплекса

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крыша нового спорткомплекса "Фаворит" в Вишневом Киевской области обвалилась из-за снега, пострадавших нет, сообщил в субботу министр спорта Украины Игорь Жданов.

По данным местных СМИ, спорткомплекс построен в мае этого года. Во время происшествия в зале занимались порядка 30 детей. Тренер услышала треск конструкции и сразу же вывела всех учеников на улицу. Как только они эвакуировались, обрушилась крыша.

"Из-за снега обвалилась крыша недавно построенного спортивного комплекса в Вишневом. На счастье, и это самое главное, никто не пострадал. Благодаря быстрой реакции тренера, спортсмены, которые именно в это время занимались художественной гимнастикой – успели эвакуироваться из помещения", — написал Жданов на своей странице в Facebook.

По его поручению на место немедленно выехал замминистра.