Косово никогда не забудет помощь Буша — старшего, заявил Тачи

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово и албанцы всегда будут помнить помощь экс-президента США Джорджа Буша — старшего, который первым вступился за Приштину перед Белградом, написал косовский президент Тачи в Facebook.
Тачи находился в США, когда стало известно о кончине Буша-старшего. Соболезнования появились на странице косовского президента в социальной сети следующими после сообщения о встрече с Бушем — младшим в Далласе в пятницу и о вручении тому "ордена независимости" Косово.
"Косово всегда будет помнить его (Буша — старшего) решительное предупреждение Сербии на Рождество 1992 года в защиту Косово. Тем самым президент Буш тогда заставил нас поверить в чудеса", — написал Тачи в субботу.
"Косово и албанцы будут помнить его как первого президента, который в начале 1990-х четко дал понять режиму (экс-президента Югославии Слободана) Милошевича, что Косово является для США чертой, за которую нельзя переходить. Соболезнуем семье Буш и всему американскому народу", — отметил косовский лидер.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.