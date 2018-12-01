Косово никогда не забудет помощь Буша — старшего, заявил Тачи

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово и албанцы всегда будут помнить помощь экс-президента США Джорджа Буша — старшего, который первым вступился за Приштину перед Белградом, написал косовский президент Тачи в Facebook.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу (в ночь на субботу по мск) на 95-м году жизни.

Тачи находился в США, когда стало известно о кончине Буша-старшего. Соболезнования появились на странице косовского президента в социальной сети следующими после сообщения о встрече с Бушем — младшим в Далласе в пятницу и о вручении тому "ордена независимости" Косово.

"Косово всегда будет помнить его (Буша — старшего) решительное предупреждение Сербии на Рождество 1992 года в защиту Косово. Тем самым президент Буш тогда заставил нас поверить в чудеса", — написал Тачи в субботу.

"Косово и албанцы будут помнить его как первого президента, который в начале 1990-х четко дал понять режиму (экс-президента Югославии Слободана) Милошевича, что Косово является для США чертой, за которую нельзя переходить. Соболезнуем семье Буш и всему американскому народу", — отметил косовский лидер.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости>>