Юнкер назвал Буша — старшего примером государственного деятеля

БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, скончавшегося в пятницу, примером государственного деятеля.

"Мир потерял государственного деятеля и лидера, который был примером для всех нас. Я лично потерял друга", — говорится в заявлении Юнкера, распространенном в Брюсселе.

По словам Юнкера, Буш "всегда служил своей стране с честью, храбростью и достоинством, и это также определило его президентство, которое пришлось на период огромных перемен и нестабильности во всем мире".

"Я никогда не забуду ту роль, которую он сыграл в превращении Европы в более безопасное и сплоченное место после падения Берлинской стены и железного занавеса. Спокойствие, лидерство и тесные личные отношения президента Буша с Гельмутом Колем и Михаилом Горбачевым сыграли решающую роль в восстановлении мира и свободы для столь многих людей на нашем континенте. Мы, европейцы, всегда будем помнить об этом", — заявил Юнкер.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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