Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша — старшего, отметив его вклад в становление дружественных отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни.
"Ушел из жизни видный американский государственный деятель и политик, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением в мире. Хотел бы особо отметить большой личный вклад Джорджа Буша — старшего в становление дружественных отношений между РФ и США, его неподдельный интерес к нашей стране, ее истории и культуре", — говорится в сообщении.
Медведев также отметил, что Россия будет хранить добрую память об этом выдающемся человеке.
Глава кабмина передал слова искренней поддержки и сопереживания всем родным и близким.
Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости>>
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.