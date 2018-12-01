Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша — старшего, отметив его вклад в становление дружественных отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни.

"Ушел из жизни видный американский государственный деятель и политик, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением в мире. Хотел бы особо отметить большой личный вклад Джорджа Буша — старшего в становление дружественных отношений между РФ и США, его неподдельный интерес к нашей стране, ее истории и культуре", — говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что Россия будет хранить добрую память об этом выдающемся человеке.

Глава кабмина передал слова искренней поддержки и сопереживания всем родным и близким.

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