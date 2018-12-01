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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша — старшего

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Умер Джордж Буш — старший (17)
(обновлено: 15:08 01.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПрезидент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооруженияхПрезидент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин: Буш — старший многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности

РИА Новости

Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости>>

"Архитектор эры после холодной войны" Джордж Буш — старший
© REUTERS / George Bush Presidential Library and MuseumДжордж Буш был последним представителем поколения ветеранов Второй Мировой войны в Белом доме. Будучи военным, он пилотировал торпедный бомбардировщик на авианосцах в Тихом океане.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.Будущий президент США Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году
© REUTERS / George Bush Presidential Library and Museum
Джордж Буш был последним представителем поколения ветеранов Второй Мировой войны в Белом доме. Будучи военным, он пилотировал торпедный бомбардировщик на авианосцах в Тихом океане.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
© REUTERS / George Bush Presidential Library and MuseumЗа свою жизнь успел поработать в нефтяном бизнесе, стать сенатором от штата Коннектикут, представителем США при ООН, директором ЦРУ, вице-президентом в администрации Рональда Рейгана и главой государства.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
Вице-президент США Джордж Герберт Уокер Буш. 1988
© REUTERS / George Bush Presidential Library and Museum
За свою жизнь успел поработать в нефтяном бизнесе, стать сенатором от штата Коннектикут, представителем США при ООН, директором ЦРУ, вице-президентом в администрации Рональда Рейгана и главой государства.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
© REUTERS / Larry DowningВ президентство Буша произошли важные внешнеполитические перемены: рухнула Берлинская стена, советские войска покинули Германию, распался СССР.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.Президент США Барак Обама награждает медалью Свободы бывшего президента США Джорджа Г. У. Буш в Белом доме в Вашингтоне. 15 февраля 2011
© REUTERS / Larry Downing
В президентство Буша произошли важные внешнеполитические перемены: рухнула Берлинская стена, советские войска покинули Германию, распался СССР.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ 1992 году Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную российско-американскую декларацию об окончании холодной войны.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.Президент РСФСР Борис Ельцин, президент СССР Михаил Горбачев и и президент США Джордж Буш беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В 1992 году Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную российско-американскую декларацию об окончании холодной войны.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
© REUTERS / Tannen Maury / PoolБуш сыграл важную роль в устройстве Европы после холодной войны, став одним из архитекторов новой эры в международных отношениях.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год. Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш. 2009 год
© REUTERS / Tannen Maury / Pool
Буш сыграл важную роль в устройстве Европы после холодной войны, став одним из архитекторов новой эры в международных отношениях.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
© AP Photo / Kathy WillensВ годы президентства Буша США провели военные операции в Панаме и Персидском заливе.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.Президент США Джордж Герберт Уокер Буш во время рыбалки. 1988
© AP Photo / Kathy Willens
В годы президентства Буша США провели военные операции в Панаме и Персидском заливе.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
© REUTERS / Gary CameronНа фото: Джордж Буш во время встречи со своими сторонниками в штате Висконсин. 1992 год.Президент США Джордж Буш-старший во время встречи со своими сторонниками в штате Висконсин. 1992 год
© REUTERS / Gary Cameron
На фото: Джордж Буш во время встречи со своими сторонниками в штате Висконсин. 1992 год.
© REUTERSВ браке родилось пятеро детей. Два сына Буша сделали успешную политическую карьеру: Буш-младший стал 43-м президентом США, а его брат Джеб — губернатором Флориды и одним из республиканских кандидатов на президентских выборах 2016 года.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.Совместное фото семьи Бушей. 1992 год
© REUTERS
В браке родилось пятеро детей. Два сына Буша сделали успешную политическую карьеру: Буш-младший стал 43-м президентом США, а его брат Джеб — губернатором Флориды и одним из республиканских кандидатов на президентских выборах 2016 года.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
© REUTERS / Army Parachute TeamБуш стал самым долгоживущим президентом США, одним из шести президентов, преодолевших 90-летний рубеж.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.Бывший президент США Джордж Г. У. Буш совершает прыжок с парашютной командой Золотой рыцарь отмечая день своего 85-летия. 12 июня 2018
© REUTERS / Army Parachute Team
Буш стал самым долгоживущим президентом США, одним из шести президентов, преодолевших 90-летний рубеж.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
© REUTERS / Gary HershornДжордж и Барбара Буш прожили в браке 73 года.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш со своей женой Барбарой. 2002
© REUTERS / Gary Hershorn
Джордж и Барбара Буш прожили в браке 73 года.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
© AP Photo / David J. PhillipСупруга Джорджа Буша умерла в апреле 2018 года.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год. Бывшие президенты Джордж У. Буш и его отец Джордж Г. У. Буш на похоронах Барбары Буш в Епископальной церкови Св. Мартина, Хьюстон, США. 21 апреля 2018
© AP Photo / David J. Phillip
Супруга Джорджа Буша умерла в апреле 2018 года.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
© REUTERS / Kevin LamarqueИмя Джорджа Буша — старшего носит международный аэропорт в Хьюстоне (Техас) и авианосец класса "Нимиц", спущенный на воду в январе 2009 года.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год. Бывший президент США Джордж Буш-старший на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США, названного в его честь. 7 октября 2006
© REUTERS / Kevin Lamarque
Имя Джорджа Буша — старшего носит международный аэропорт в Хьюстоне (Техас) и авианосец класса "Нимиц", спущенный на воду в январе 2009 года.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
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