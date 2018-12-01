Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Керченского пролива

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Корабли США, окажись они в такой же ситуации, как российские суда в Керченском проливе, разобрались бы с вооруженными нарушителями так, что "даже щепки бы по воде не плавали", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Центральное телевидение" на НТВ в субботу.
"Если бы какой-нибудь, ладно военный корабль, даже шлюпка с людьми, у которых в руках были бы пистолеты, а не то что там корабельные установки, а пистолеты, подошел бы к какому-нибудь американскому даже крейсеру и начал бы там этим пистолетом угрожать, его бы уже не было давно. Там даже щепки бы по воде не плавали", — сказала Захарова.
"У меня вопрос, а зачем эти корабли нужно было отправлять. А почему они не могли пройти так же, как они проходили в сентябре. А почему они не могли ответить на позывные, почему это все было с расчехленными орудиями? Почему? На этот вопрос ни один западный аналитик не собирается отвечать", — добавила она.
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