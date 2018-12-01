Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Керченского пролива

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Корабли США, окажись они в такой же ситуации, как российские суда в Керченском проливе, разобрались бы с вооруженными нарушителями так, что "даже щепки бы по воде не плавали", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Центральное телевидение" на НТВ в субботу.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает.

"Если бы какой-нибудь, ладно военный корабль, даже шлюпка с людьми, у которых в руках были бы пистолеты, а не то что там корабельные установки, а пистолеты, подошел бы к какому-нибудь американскому даже крейсеру и начал бы там этим пистолетом угрожать, его бы уже не было давно. Там даже щепки бы по воде не плавали", — сказала Захарова.

"У меня вопрос, а зачем эти корабли нужно было отправлять. А почему они не могли пройти так же, как они проходили в сентябре. А почему они не могли ответить на позывные, почему это все было с расчехленными орудиями? Почему? На этот вопрос ни один западный аналитик не собирается отвечать", — добавила она.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.