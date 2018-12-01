В Совфеде прокомментировали правовой статус задержанных украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Украинские военные моряки, корабли которых нарушили государственную границу РФ и были задержаны у берегов Крыма, не являются военнопленными, как это пытаются выдать киевские власти, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России в воскресенье, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 24 моряками были задержаны. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает украинских моряков на задержанных кораблях "военнопленными".

"Это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года, поскольку статус военнопленного, в соответствии с конвенцией, применим только в ситуации международного военного конфликта", — сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее мнению, заявление главы украинского МИД подтверждает направленность умысла Украины на организацию в Керченского поливе провокации международного военного конфликта, которая была предотвращен пограничной службой ФСБ России.

ФСБ возбуждено уголовное дело за нарушение государственной границы. Позже суд в Крыму избрал всем членам экипажей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.