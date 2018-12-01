МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российских грузовладельцев и судовладельцев не коснутся потенциальные запреты на вхождение в порты Украины, считает РИА Новости гендиректор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что на Украине обсуждается несколько вариантов действий после задержания российскими пограничниками за нарушение границы трех украинских кораблей, в том числе возможность закрытия ряда украинских портов для российских судов. Также, как сообщил журнал Stern, генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США обсудить вариант закрытия своих портов для российских судов из Азовского моря.

"Российских грузовладельцев и судовладельцев подобные запреты не коснутся вообще. Крупные перевозчики либо не имеют судов под российским флагом и в российской юрисдикции, либо не работают в этих зонах. Так что никого не коснутся, конечно", — прокомментировал Безбородов.

"Люди просто не понимают принципов функционирования морского бизнеса судоходного. Он как был, так и остается самым открытым. Есть только одно наказание — включение страны в список черных флагов <…> за опасную эксплуатацию флота. За грубейшее нарушение морских норм и правил. А политика моря вообще не касается, море никогда не идет на поводу у политики", — добавил он.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших российскую границу, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для конкурентов, прежде всего из оппозиции.