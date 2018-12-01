В Одесском порту обнаружили радиоактивный груз, пишут СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стационарная система радиационного контроля "Янтарь" сработала во время проверки пограничного контроля в Одесском морском порту на контейнер с грузом абразивных материалов, сообщает местное издание "Таймер".

"Во время мероприятий пограничного контроля стационарная система радиационного контроля "Янтарь" сработала на контейнер с грузом абразивных материалов, который перемещался автомобилем. По результатам исследования уровень гамма–излучения контейнера превышает естественный фон в 10 раз", — говорится в сообщении.

Груз доставлен на отдельную стоянку для дальнейшего разбирательства.