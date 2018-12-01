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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о "плохих новостях" для Путина

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (375)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации. Архивное фотоЗдание Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что у него "две плохие новости" для российского лидера Владимира Путина. Его высказывание  в интервью RT прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
© Фото : ФСБ РФ
Матвиенко назвала инцидент в Черном море "бессовестной провокацией"
Ранее, отвечая на заявление президента России Владимира Путина о том, что киевские власти специально устроили провокацию в Керченском проливе ради отмены выборов, Порошенко заявил, что президента в стране выберет народ Украины, а не Москва. Он также заявил, что отмена предстоящих выборов в стране была бы выгодна только России.

Член Совета Федерации отметил, что высказывание украинского лидера "не поддается никакой логике". По мнению Джабарова, первое высказывание Порошенко является "абсолютно верным", сенатор при этом отметил, что президента страны действительно выберет народ Украины.

При этом заявление украинского президента о том, что перенос выборов будет выгоден только России, сенатор назвал "не поддающимся никакой логике".

"Я не могу понять, в чем его смысл. В отмене выборов есть только один выгодоприобретатель — господин Порошенко. Другого, честного шанса выиграть у него просто нет", — заключил Джабаров.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
В Госдуме подготовили заявление в связи с ситуацией в Керченском проливе
Ранее Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

При этом президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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