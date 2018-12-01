В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о "плохих новостях" для Путина

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что у него "две плохие новости" для российского лидера Владимира Путина. Его высказывание в интервью RT прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров.
Член Совета Федерации отметил, что высказывание украинского лидера "не поддается никакой логике". По мнению Джабарова, первое высказывание Порошенко является "абсолютно верным", сенатор при этом отметил, что президента страны действительно выберет народ Украины.
При этом заявление украинского президента о том, что перенос выборов будет выгоден только России, сенатор назвал "не поддающимся никакой логике".
"Я не могу понять, в чем его смысл. В отмене выборов есть только один выгодоприобретатель — господин Порошенко. Другого, честного шанса выиграть у него просто нет", — заключил Джабаров.
При этом президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.