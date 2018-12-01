Путин предложил Си Цзиньпину приехать на ПМЭФ в следующем году

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидеру КНР Си Цзиньпину совместить визит в РФ с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) и стать главным гостем форума в следующем году.

"Мы готовимся к вашему визиту в Россию в следующем году. Знаю, что Вам уже передали наше предложение осуществить этот визит к привязке к Петербургскому международному экономическому форуму. Прошу Вас посмотреть на Ваш рабочий график. Если впишется, мы будем рады Вас видеть в качестве главного гостя", — сказал Путин на встрече.