БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Один пояс — один путь" в конце апреля 2019 года.

"Я приглашаю Вас принять участие во втором саммите "Один пояс — один путь" в конце апреля будущего года. У нас будет очень много контактов в будущем году. Уверен, что при наших совместных тесных контактах китайско-российские отношения будут добиваться новых результатов и достижений", — сказал он на встрече с Путиным.