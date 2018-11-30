Трамп не знает, сможет ли "обменяться любезностями" с Путиным на полях G20

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что не знает, получится ли у него "обменяться любезностями" с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

"Не знаю", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях G20 из-за инцидента в Керченском проливе. Какого-либо другого неформального общения между лидерами также не планируется. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, на саммите президенты "поздоровались".

В пятницу в рамках мероприятий "двадцатки" президент США обменялся любезностями с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях G20, полноценного общения между ними не было. Отношения американского лидера и принца находятся в центре внимания на фоне скандала с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.