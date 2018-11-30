Трамп и Абэ обсудили на полях G20 КНДР и двустороннее сотрудничество

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу провели двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Аргентине и обсудили ситуацию вокруг КНДР и сотрудничество в торговле, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Лидеры двух стран рассмотрели последние события в Северной Корее и обсудили, как лучше всего работать с международным сообществом, в том числе с их близким союзником Республикой Корея, чтобы сохранять давление до тех пор, пока Северная Корея не выполнит свои обязательства по денуклеаризации", — говорится в заявлении Сандерс.

По ее словам, Трамп и Абэ также обсудили прогресс в сотрудничестве двух стран по продвижению "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в энергетике и создании инфраструктуры.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями о торговле и совместных усилиях по углублению экономических отношений, в том числе в рамках предстоящих переговоров, направленных на заключение двустороннего торгового соглашения", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.