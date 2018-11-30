Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20, заявил Ушаков

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20 в Аргентине, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Поздоровались", — сказал он.

Ушаков не уточнил было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.

Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным. В качестве причины такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи Трамп назвал освобождение задержанных украинских моряков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением Трампа.