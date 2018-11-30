Лидеры БРИКС призвали объединить усилия по борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Лидеры БРИКС "на полях" G20 призвали объединить усилия по борьбе с терроризмом под эгидой ООН и придерживаться комплексного подхода в борьбе с этой угрозой, говорится в заявлении для СМИ.

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР "на полях" саммита "большой двадцатки" 30 ноября провели традиционную ежегодную неформальную встречу, на которой обменялись мнениями по вопросам мировой политики и безопасности, глобальной экономики и финансов, а также относительно вызовов устойчивому развитию.

Лидеры стран решительно осудили продолжающиеся террористические атаки, в том числе в некоторых странах БРИКС, говорится в сообщении.

"Мы порицаем терроризм во всех его формах и проявлениях, независимо от того, где и кем был совершен террористический акт. Мы настоятельно призываем к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН на основе прочной международно-правовой базы. Мы призываем все страны придерживаться комплексного подхода в борьбе с терроризмом, который должен включать все обозначенные в Йоханнесбургской декларации элементы", — отмечается в заявлении.