Украина запретила ввоз восьми российских книг

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил ввоз на территорию страны еще восьми книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", среди них — "Дедушкины советы пчеловоду" и две детские книжки, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции", — говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В ведовстве отметили, что в выдаче разрешений на ввоз книг отказано, поскольку в них "присутствуют признаки пропаганды". В частности, был запрещен ввоз детской сказки "Кимка и компания", детской книги "Про белочку и Тамарочку", изданий"45 татуировок личности. Правила моей жизни" и "Дедушкины советы пчеловоду", а также трех книг по психологии.

В комитете отметили, что с мая 2017 года на Украину запрещен ввоз 387 тысяч экземпляров изданий.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.