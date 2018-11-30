Аргентинские СМИ назвали лимузин Путина "бункером на колесах"

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Аргентинские СМИ обсуждают четырехколесных "зверей" — лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Обе машины местные СМИ называют "Bestia", что в переводе с испанского означает "зверь".

Лимузин Путина телеканал TN посчитал "настоящим бункером на колесах" — он выдерживает пули большого калибра и даже воздействие взрывчатки, все детали машины совершенно секретны. В Аргентину Путин привез автомобиль Aurus.

В качестве отличительных характеристик бронированной машины Трампа издание Clarin отмечает ее вес в 7 тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.