В Казахстане девять учеников пострадали при обрушении потолка в школе

АСТАНА, 30 ноя – РИА Новости. Потолок обрушился в актовом зале одной из школ в Казахстане, пострадали девять учеников, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его данным, в пятницу в средней школе № 40 в Актобе "в актовом зале произошло обрушение потолка из гипсокартона на площади 10 квадратных метров".

"В результате с травмами доставлены в больницу девять учеников. Из них ученица девятого класса госпитализирована, остальные восемь учеников шестого класса отпущены домой", — сказал Нурахметов.