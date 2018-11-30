Путин и Трамп пообщаются "на ногах" на саммите G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся "на ногах" на саммите G20, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне американский президент решил отменить полноформатные переговоры с российским коллегой после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.
В Кремле ответили, что сожалеют об этом, и подчеркнули, что теперь у Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч".
Украинская провокация
Владимир Путин назвал произошедшее заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.
При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.