Путин и Трамп пообщаются "на ногах" на саммите G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся "на ногах" на саммите G20, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На ногах, конечно, все участники будут пересекаться", — уточнил он.

Накануне американский президент решил отменить полноформатные переговоры с российским коллегой после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.

В Кремле ответили, что сожалеют об этом, и подчеркнули, что теперь у Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч".

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