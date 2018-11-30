МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе, — сказал он. "Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", — отметил Песков.

"Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой", — добавил он.

Отмена встречи

В четверг Трамп решил отменить переговоры с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.

"Основываясь на факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я принял решение, в интересах всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!" — написал президент США в Twitter.

Инцидент в Керченском проливе

Песков заявил, что в случае отмены переговоров с Трампом у Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая была нужна президенту Украины Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов.