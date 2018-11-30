Главы США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, уходящий глава Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали в пятницу новое торговое соглашение USMCA, трансляцию мероприятия на полях саммита G20 в Аргентине вел сайт Белого дома.

Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа.

"Соглашение предполагает более инклюзивное сотрудничество, соответствующее интересам наших обществ", — заявил на церемонии подписания президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Трамп, в свою очередь, заявил, что соглашение поможет предотвратить уход рабочих мест за рубеж и вернуть потерянные рабочие места. Он назвал соглашение историческим, а переговоры по нему — "настоящей битвой".

"Мы тяжело работали над этим соглашением. Это была долгая и тяжелая работа. Мы получили немало колких замечаний и немного ругани, но когда мы пришли к цели, это был хороший результат для всех трех стран", — сказал Трамп. По его словам, теперь торговый ландшафт изменится навсегда, и торговля будет идти на пользу прежде всего работникам.

Трюдо назвал соглашение "модернизированным соглашением NAFTA", хотя США называют его новой аббревиатурой. "Соглашение поддерживает стабильность для экономики Канады", — заявил Трюдо. Кроме того, он дал понять, что подписание соглашения снимает опасность выхода США из зоны свободной торговли, что должно было негативно сказаться на канадском рынке.

Соглашение должно быть ратифицировано парламентами трех стран, включая американский конгресс.