Украина обязала иностранцев проходить собеседование перед въездом в страну

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе россиян, пересекающих границу страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
Демченко добавил, что это делается для снижения риска проникновения на территорию страны тех, кто может способствовать дестабилизации на Украине.
Ранее Петр Порошенко в Twitter сообщил, что Киев вводит ограничения на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Он пояснил, что Украина хочет помешать Москве "формировать отряды частных армий".
Кроме того, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.