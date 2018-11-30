Украина обязала иностранцев проходить собеседование перед въездом в страну

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе россиян, пересекающих границу страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Интервьюирование — это дополнительный контроль. В каждом отдельном случае может приниматься отдельно исключительное решение", — уточнил он в эфире телеканала " 112. Украина ".

Демченко добавил, что это делается для снижения риска проникновения на территорию страны тех, кто может способствовать дестабилизации на Украине.

Ранее Петр Порошенко в Twitter сообщил, что Киев вводит ограничения на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Он пояснил, что Украина хочет помешать Москве "формировать отряды частных армий".

Кроме того, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

В Москве заявили, что зеркальный ответ на эти меры будет нецелесообразным.