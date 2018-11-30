В ОБСЕ намерены обсудить ситуацию в Азово-Керченской акватории

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Ситуацию в Азово-Керченской акватории будут обсуждать на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане в начале декабря, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

"Я уверен, что да. В зависимости от того, что произойдёт за время до следующей недели, ситуация будет занимать более или менее значимую позицию в повестке дня совета", — сказал Гремингер.

СМИД ОБСЕ состоится 6-7 декабря.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



