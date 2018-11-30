В ОБСЕ намерены обсудить ситуацию в Азово-Керченской акватории

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Ситуацию в Азово-Керченской акватории будут обсуждать на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане в начале декабря, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
"Я уверен, что да. В зависимости от того, что произойдёт за время до следующей недели, ситуация будет занимать более или менее значимую позицию в повестке дня совета", — сказал Гремингер.
СМИД ОБСЕ состоится 6-7 декабря.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.