В Совфеде прокомментировали ограничение Киевом на въезд россиян

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зеркальные меры России в ответ на решение Украины ограничить въезд на ее территорию российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет бессмысленны, Россия с Украиной не воюет, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщается в пятницу на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter.

"Убежден, что ответные меры в том же духе принимать не нужно — мы с Украиной не воюем", — сказал Косачев.

Он предположил, что подобных "полуистерических" инициатив следует ожидать от Киева и в ближайшем будущем, пока не пройдут президентские выборы на Украине.

"Чем ближе выборы, тем больше будет таких полуистерических актов — могут начать тотальные проверки тех, у кого родственники в России, или кто посещал российские странички в интернете и тому подобное. Спасительную для режима "российскую агрессию" нужно искусственно поддерживать и наращивать в глазах населения Украины любой ценой вплоть до самых выборов", — пояснил сенатор.

По мнению Косачева, вводимое Украиной ограничение на въезд россиян вызвано желанием Киева "любой ценой доказать наличие неких агрессивных намерений России" в отношении Украины и поддерживать нервозную обстановку в стране.

"Это продолжение все той же логики, которой руководствовались, вводя военное положение в стране, ни с кем, кроме самой себя, не воюющей", — заявил председатель комитета.

Сенатор убежден, что народы должны знать авторов подобных инициатив — "на будущее, когда начнут выяснять роль каждого из персонажей в ухудшении отношений между нашими народами".