Встречи Меркель с Трампом и Си Цзиньпином на G20 отменили

БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Запланированные на день в пятницу на полях саммита G20 встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.

"Встречи отменены из-за отсутствия канцлера, которая пока не прибыла на саммит", — заявили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время идет пересмотр программы Меркель в Буэнос-Айресе и, возможно, встречи с Трампом и Си Цзиньпином еще состоятся позже.

Ранее агентство DPA сообщило, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности. Пресс-службе кабмина ФРГ в пятницу сообщила, что канцлер страны прибудет в Аргентину в пятницу вечером.