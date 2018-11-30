МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пытается повысить свой рейтинг перед выборами, устраивая провокации в Черном море и вводя в стране военное положение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя введение военного положения в ряде областей Украины, она отметила, что киевское руководство продолжает играть с огнем. По ее словам, это событие — часть тщательно разработанного плана, первой частью которого стала провокация ВС Украины в районе Керченского пролива.

"Замысел киевского режима и его представителей и, конечно, президента Порошенко вполне очевиден. Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего электорального рейтинга, стремительно падающего, в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны", — заявила Захарова.

В Москве также обратили внимание на то, что военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в своей основной массе, по данным соцопросов, не одобряет деятельность властей, добавила она.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.