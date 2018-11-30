МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пытается повысить свой рейтинг перед выборами, устраивая провокации в Черном море и вводя в стране военное положение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Замысел киевского режима и его представителей и, конечно, президента Порошенко вполне очевиден. Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего электорального рейтинга, стремительно падающего, в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны", — заявила Захарова.
В Москве также обратили внимание на то, что военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в своей основной массе, по данным соцопросов, не одобряет деятельность властей, добавила она.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.