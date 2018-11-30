Украина планирует расторгнуть десятки соглашений с Россией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией, об этом в эфире телеканала ТСН заявил глава МИД страны Павел Климкин.

При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой.

"Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — это около 40 соглашений", — заявил Климкин.

Министр также подчеркнул, что Украина в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, не имеют смысла.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые затем были арестованы судом.

После инцидента в 10 областях Украины указом президента Петра Порошенко было введено военное положение.

В сентябре украинский МИД направил России ноту о решении не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин при этом отметил, что Киев будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией.

Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с происходящим.