БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20, на полях форума он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник в российской делегации сообщил, что лидеры России и Японии определят круг лиц, которые будут отвечать за активизацию переговорного процесса по мирному договору.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.