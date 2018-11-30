ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пилоты профсоюза пилотов компании American Airlines обеспокоены возможными техническими проблемами после авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX в Индонезии и консультируются на эту тему с производителем самолетов, говорится в сообщении профсоюза APA.

Профессиональная организация APA объединяет около 15 тысяч пилотов авиакомпании American Airlines — крупнейшей в мире по размеру флота, оборотам, прибыли и количеству перевезенных пассажиров.

Глава профсоюза Майк Михаэлис и его заместители встретились на этой неделе с представителями Boeing в Форт-Уорт в Техасе. "Капитан Михаэлис сообщил о серьезной обеспокоенности наших пилотов по вопросам, которые подняла катастрофа самолета 737 MAX авиакомпании Lion Air и последовавшее расследование", — говорится в сообщении APA.

Пилоты обсудили с представителями авиакомпании различные аспекты работы новой модели 737 MAX, в особенности программное обеспечение, которое может спровоцировать систему коррекции маневрирования (MCAS).

По данным агентства Рейтер, Boeing в течение 6-8 недель может выпустить дополнение к программному обеспечению модели 737 MAX, чтобы предотвратить сценарии катастрофы, подобной индонезийской. Производитель заверяет, что обновил инструкции после данного инцидента и что самолеты 737 MAX безопасны для полетов. Портфель заказов Boeing на эту модель насчитывает 4,5 тысячи самолетов общей каталожной стоимостью до 500 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что авиакатастрофа самолета Lion Air 29 октября могла быть вызвана срабатыванием системы коррекции, которая призвана предотвратить сваливание самолета — опасную ситуацию с резким снижением, которое может перейти в штопор. Как показали "черные ящики", пилоты более 20 раз пытались скорректировать работу системы, но им это не удалось.

Порядок работы с системой MCAS на 737 MAX отличается от предыдущих моделей. Расследование пришло к выводу о некорректной работе датчика, который анализирует угол атаки крыла самолета и предупреждает о возможной потере подъемной силы и сваливании. По мнению комиссии по расследованию, нештатно работающий датчик подавал в компьютерные системы самолета ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика опускала нос самолета, начиная маневр, необходимый для повышения воздушной скорости с целью избежать "сваливания" лайнера в штопор. При этом реальная воздушная скорость самолета оставалась расчетной, говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737 MAX, выполнявший в конце октября рейс из Джакарты на один из индонезийских островов, потерпел катастрофу через 13 минут после взлета. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. Предварительный доклад следственной комиссии нацкомитета по безопасности транспорта Индонезии по катастрофе самолета бюджетной авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, был обнародован в среду.