БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ определят круг лиц, которые будут отвечать за активизацию переговорного процесса по мирному договору, уточнив формат обсуждения вопроса, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Будет не новый формат, будет уточненный формат — он не будет радикально новым. Просто лидеры определят круг лиц, которые будут непосредственно заниматься этой активизацией переговорного процесса на основе декларации 1956 года. Согласованное решение будет сейчас принято в Буэнос-Айресе", — сказал собеседник агентства.

Ранее Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.