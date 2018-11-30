В Раде обвинили Евросоюз и "большую семерку" в нежелании поддержать Украину

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала Европейской союз и "большую семерку" за отсутствие поддержки Украины после инцидента в Керченском проливе, об этом депутат заявила в эфире украинского "Пятого канала".

"Есть ли заявление Европейского союза? Нет. Я не хочу говорить, какие именно страны-члены ЕС блокируют эту позицию. Было заявление спикера Могерини, даже не самой Могерини. Слабое заявление, как позиция", — сказала Гопко.

Также депутат раскритиковала "большую семерку", обвинив ее в том, что она не выпустила никакого заявления с оценкой инцидента. В случае какой-либо критики Украины подобные заявления появляются в тот же день, указала парламентарий.

"К сожалению, три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников — ни Европейского союза, ни "семерки", жесткого заявления, которое дало бы оценку", — заключила Гопко.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя при этом на требования российских пограничников.

В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. Позже суд арестовал всех задержанных украинских военных на два месяца.