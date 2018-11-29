ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Косачев объяснил, почему отказ Трампа от встречи с Путиным был предсказуем

(обновлено: 21:52 29.11.2018)
259689
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп связал себе руки, поставив встречу с российским лидером Владимиром Путиным в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
"Кушать подано". Трамп готов "съесть" то, что ему "подложили" в Киеве
В четверг Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение российской границы, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки". Трамп написал в Twitter, что "с нетерпением ждет содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена".

"Твиттер-отмена" президентом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была, в принципе, ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе. Ибо тем самым он сам себе связал руки и сделал себя заложником общезападных трактовок произошедшего под Керчью", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор добавил, что у него также не было сомнений в том, что трактовка этих событий будет проукраинской — а значит Трамп не оставил себе пространства для манёвра, что вряд ли ему самому приятно.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Угрозы, убийства и войны. Что предшествовало саммиту "Большой двадцатки"
По мнению Косачева, ошибочно считать, что эта встреча больше была нужна российской стороне, поскольку прояснять спорные вопросы, включая столь острые инциденты на море, нужно именно на личных встречах.

"Поэтому отказ от встречи — это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа — обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет, и об этом можно лишь сожалеть. Не более", — заявил Косачев.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Булычев
Да всё гораздо проще: Трампу нечего будет сказать. Ни по Украине, где его правительство даже без его мнения поддерживает откровенно нацистско-террористический режим, ни по Сирии, где возглавляемая Вашингтоном "коалиция" при молчании остального мира регулярно убивает мирных жителей вместо террористов, ни по международным договорам, которые Трамп&Со разрывает в одностороннем порядке, ни по ведущейся США торговой войной со всем остальным миром. А если нечего сказать, то нет никакой необходимости встречаться. Вот и придумали в Штатах причину. Даже не понимая своими недалёкими головками, что в очередной раз прикрывают террористов. Вторжение на чужую территорию вооруженных войск (что сделала Украина 25 ноября) самый настоящий терроризм.
22:10
29.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена