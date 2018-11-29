Косачев объяснил, почему отказ Трампа от встречи с Путиным был предсказуем

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп связал себе руки, поставив встречу с российским лидером Владимиром Путиным в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе.

В четверг Трамп написал в Twitter , что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение российской границы, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки". Трамп написал в Twitter, что "с нетерпением ждет содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена".

"Твиттер-отмена" президентом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была, в принципе, ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе. Ибо тем самым он сам себе связал руки и сделал себя заложником общезападных трактовок произошедшего под Керчью", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор добавил, что у него также не было сомнений в том, что трактовка этих событий будет проукраинской — а значит Трамп не оставил себе пространства для манёвра, что вряд ли ему самому приятно.

По мнению Косачева, ошибочно считать, что эта встреча больше была нужна российской стороне, поскольку прояснять спорные вопросы, включая столь острые инциденты на море, нужно именно на личных встречах.

"Поэтому отказ от встречи — это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа — обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет, и об этом можно лишь сожалеть. Не более", — заявил Косачев.