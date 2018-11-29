Косачев объяснил, почему отказ Трампа от встречи с Путиным был предсказуем

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп связал себе руки, поставив встречу с российским лидером Владимиром Путиным в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе.Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение российской границы, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки". Трамп написал в Twitter, что "с нетерпением ждет содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена".
"Твиттер-отмена" президентом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была, в принципе, ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе. Ибо тем самым он сам себе связал руки и сделал себя заложником общезападных трактовок произошедшего под Керчью", — написал Косачев в Facebook.
Сенатор добавил, что у него также не было сомнений в том, что трактовка этих событий будет проукраинской — а значит Трамп не оставил себе пространства для манёвра, что вряд ли ему самому приятно.
"Поэтому отказ от встречи — это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа — обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет, и об этом можно лишь сожалеть. Не более", — заявил Косачев.