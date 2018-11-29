В Совфеде прокомментировали отказ Трампа от встречи с Путиным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с Владимиром Путиным может ухудшить российско-американские отношения, поскольку не будут обсуждены, как ожидалось, вопросы, связанные с продлением действия договоров РМСД и СНВ-3, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В четверг Трамп написал в Twitter , что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки".

"Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РМСД и СНВ-3. Теперь этого не произойдёт", — сказал Климов.

По его словам, в России "обижаться не будут" и по-прежнему рассчитывают на встречу двух лидеров. "Если встреча произойдёт через несколько месяцев, это будет не очень принципиально. Но пройти она должна на равноправных условиях. Если не будет, то такая встреча не нужна", — добавил сенатор.

Он выразил уверенность в том, что отменить встречу Трампа вынудила внутриамериканская оппозиция.

"Господин Трамп боится своей внутренней оппозиции, которая носит отчётливо русофобский характер. Ситуация в Керченском проливе просто предлог — он не знает, что делать с этой русофобской оппозицией, и чувствует, что она сильнее, чем он", — заявил зампред комитета.