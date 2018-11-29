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В Совфеде прокомментировали отказ Трампа от встречи с Путиным

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с Владимиром Путиным может ухудшить российско-американские отношения, поскольку не будут обсуждены, как ожидалось, вопросы, связанные с продлением действия договоров РМСД и СНВ-3, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В четверг Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где в результате провокации Киева корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине на саммите "Большой двадцатки".

"Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РМСД и СНВ-3. Теперь этого не произойдёт", — сказал Климов.

По его словам, в России "обижаться не будут" и по-прежнему рассчитывают на встречу двух лидеров. "Если встреча произойдёт через несколько месяцев, это будет не очень принципиально. Но пройти она должна на равноправных условиях. Если не будет, то такая встреча не нужна", — добавил сенатор.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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Он выразил уверенность в том, что отменить встречу Трампа вынудила внутриамериканская оппозиция.

"Господин Трамп боится своей внутренней оппозиции, которая носит отчётливо русофобский характер. Ситуация в Керченском проливе просто предлог — он не знает, что делать с этой русофобской оппозицией, и чувствует, что она сильнее, чем он", — заявил зампред комитета.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Светлов
Нечего с ним встречаться, он ничего не решает,только щёки надувает да хвост,как павлин распускает.
20:38
29.11.2018
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