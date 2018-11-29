Полторак пообещал по 50 тысяч гривен задержанным в России морякам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минобороны Украины выделит по 50 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов) украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщил в четверг глава ведомства Степан Полторак.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября", — написал Полторак на своей странице в Facebook

По его словам, представители командования ВМС Украины в среду в Одессе провели встречу с родными и близкими задержанных моряков.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

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Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.