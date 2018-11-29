С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Совет Федерации обратится в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное ограничение прав русскоязычного населения на востоке Украины в связи с введением военного положения, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нас в Совете Федерации волнует вопрос, что военное положение введено в тех районах Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти… Мы будем обращаться и требовать международное сообщество дать соответствующую реакцию", — сказала она, отметив, что введение военного положения было направлено на ущемление прав русскоязычных граждан на востоке Украины.

После инцидента в Черном море, где российские пограничники задержали три корабля ВС Украины за нарушение госграницы, Киев ввел военное положение на 30 дней в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу слова.