С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Совет Федерации обратится в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное ограничение прав русскоязычного населения на востоке Украины в связи с введением военного положения, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
После инцидента в Черном море, где российские пограничники задержали три корабля ВС Украины за нарушение госграницы, Киев ввел военное положение на 30 дней в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу слова.