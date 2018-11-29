МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ограничений на выезд за границу или валютные операции для украинцев в связи с введением военного положения на Украине не будет, они коснутся граждан России, заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.
"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.