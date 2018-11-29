В Киеве рассказали, зачем отправили военные корабли в Керченский пролив

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киев отправил военные корабли в Керченский пролив для того, чтобы "показать свое лицо", заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Мы должны были показать <…> свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера", — приводит слова Воронченко агентство УНИАН . При этом командующий добавил, что не считает это решение ошибочным.

Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров.

Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите границ России.

В последнее время на Украине неоднократно поднимался вопрос о том, как противостоять России на море. Большие надежды военные и политики возлагали на бронированные катера, подобные задержанным. Предполагалось, что они смогут применять против Черноморского флота так называемую тактику "волчьей стаи" — когда несколько катеров одновременно атакуют большой корабль. В России отмечали, что эта идея обречена на провал.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>