В Киеве намерены попросить Турцию закрыть Босфор для России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Керченском проливе, когда корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны, заявил командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко.

Об этом он заявил на второй международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Я как командующий военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина… Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике", — приводит слова Воронченко агентство УНИАН.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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