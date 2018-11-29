Франция готова развивать связи с Грузией после избрания нового президента

ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция приветствует избрание Саломе Зурабишвили на пост президента Грузии и намерена работать над укреплением отношений между двумя странами, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. После подсчета 100% бюллетеней независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Таким образом, Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.

"Месяц спустя после первого тура президентских выборов независимая кандидат Саломе Зурабишвили избрана президентом Грузии. Франция выражает ей самые искренние поздравления и желает ей всяческих успехов в исполнении своих обязанностей", — отмечает МИД Франции.

В коммюнике говорится, что Париж "готов работать с госпожой Зурабишвили для дальнейшего укрепления прекрасных и давних отношений между двумя странами". В министерстве также заверили, что Франция настроена "продолжать действовать в интересах суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах".