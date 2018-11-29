Квентин Тарантино впервые женился, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик, для 55-летнего Тарантино это первый брак, сообщает издание People.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss Джастин Бибер женился

Как пишет журнал, пара поженилась в Лос-Анджелесе в среду. Это была скромная церемония, для которой Пик выбрала элегантное белое платье с фатой и тиарой. Тарантино надел черный костюм.

Ранее Тарантино говорил, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году режиссер говорил, что когда он делает фильм, он не делает ничего кроме этого; у него нет жены и детей и ничто не может встать у него на пути.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они сообщили о помолвке.