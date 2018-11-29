Источник: в переговорах Путина и Трампа примут участие Лавров и Ушаков

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, как ожидается, примут участие в расширенном формате переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Как ожидается, после беседы тет-а-тет состоится общение с участием членов делегаций. Ожидается, что с российской стороны будут присутствовать Лавров, Ушаков и (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков", — сказал он.

Ранее источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что встреча президентов России и США в Аргентине продлится предположительно более двух часов. Указывается, что переговоры пройдут в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.