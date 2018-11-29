Порошенко обсудил с Лагард программу помощи Украине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудил ближайшие шаги для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины в контексте заседания исполнительного совета МВФ в декабре, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Кристин Лагард отметила, что, согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели бюджета соответствуют согласованным с фондом параметрам. Также были обсуждены следующие шаги, которые необходимо осуществить в контексте заседания исполнительного совета МВФ в декабре для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины", — сообщила пресс-служба.
Верховная рада в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.