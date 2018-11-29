Порошенко обсудил с Лагард программу помощи Украине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудил ближайшие шаги для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины в контексте заседания исполнительного совета МВФ в декабре, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По данным пресс-службы, МВФ подтвердил готовность предоставить Украине техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Отмечается, что в ходе разговора Порошенко проинформировал Лагард об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год.

"Кристин Лагард отметила, что, согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели бюджета соответствуют согласованным с фондом параметрам. Также были обсуждены следующие шаги, которые необходимо осуществить в контексте заседания исполнительного совета МВФ в декабре для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины", — сообщила пресс-служба.

"Во время разговора было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ. В этом контексте Кристин Лагард подтвердила готовность МВФ и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество с Украиной и поддерживать наше государство на пути внедрения реформ", — говорится в релизе.

Верховная рада в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.