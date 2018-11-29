Украинский офицер назвал ракетные комплексы "Бал" в Крыму "фейковой силой"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямой" назвал "фейковой силой" российские комплексы противокорабельной обороны "Бал", которые были переброшены в Крым.

Ранее RT опубликовал видео с замеченной неподалеку от Керчи колонной российской военной техники, в составе которой было несколько ракетных комплексов "Бал".

"Я полагаю, что, скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы", — заявил Самарский. По его словам, украинская разведка знала о том, что данные комплексы находятся в Крыму.

Кроме того, в распоряжении России после воссоединения с Крымом также оказались украинские комплексы береговой обороны, добавил военный.

"Словом, Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть, парады устраивать… Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают", — выразил мнение Самарский.

"Бал" — береговой ракетный комплекс, предназначенный для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также для защиты побережья на десантоопасных направлениях.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. По решению суда все задержанные украинские моряки были арестованы на два месяца.