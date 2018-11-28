Посол России рассказал о визите в МИД Эстонии из-за инцидента в Черном море

ТАЛЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Посол России Александр Петров рассказал РИА Новости о подробностях визита в МИД Эстонии, куда он был вызван в связи с инцидентом в Черном море.
По словам Петрова, представитель МИД озвучил позицию эстонской стороны по событиям в Керченском проливе. "Эстония призвала немедленно освободить корабли и их экипажи, а также воздержаться от задействования вооруженных сил в подобных ситуациях и избегать применения оружия", — сказал посол РФ.
Дипломат отметил, что задал вопрос о том, приглашался ли в МИД временный поверенный в делах Украины в Эстонии, чтобы ему была высказана подобного рода озабоченность. "Поскольку, и я это подчеркиваю, именно украинская сторона затеяла всю эту провокацию и она должна, в первую очередь, нести ответственность за эту ситуацию", — подчеркнул Петров.
Посол добавил, что с эстонской стороны приводилась версия о том, что отправной точкой этих событий якобы стало вхождение Крыма в состав РФ. "На что я сразу сказал, что отправной точкой стали более ранние события, а именно произошедший в феврале 2014 года антигосударственный переворот, в результате которого к власти пришли радикалы-националисты и в адрес жителей Крыма зазвучали угрозы", — подчеркнул Петров.