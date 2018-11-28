В Киеве радикалы попытались захватить торговый центр

Митинг против российского бизнеса на Украине у торгового центра Ocean Plaza в Киеве

Митинг против российского бизнеса на Украине у торгового центра Ocean Plaza в Киеве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Киеве радикалы подожгли дымовые шашки внутри торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, из-за чего пришлось эвакуировать посетителей. Об этом сообщается на странице ТЦ в Facebook.

По словам националистов, торговый центр принадлежит российским бизнесменам.

"Торговый центр Ocean Plaza подвергается неправомерным нападкам со стороны представителей радикальной организации. Сегодня во время акции в ТРЦ были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальной работе ТРЦ", — говорится в публикации.

Урегулировать ситуацию пытается служба безопасности Ocean Plaza и сотрудники полиции.

Накануне около торгового центра прошел митинг против российского бизнеса на Украине. Около сотни радикалов заблокировали вход в здание, принесли шины и написали на витринах антироссийские лозунги.

Ранее ночью во Львове подожгли два отделения "Альфа-банка". В результате пожара никто не пострадал.

До этого отделения российских банков на Украине неоднократно подвергались нападениям. Так, в феврале члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка". Также в феврале во Львове неизвестная женщина в красном плаще и ее сообщник подожгли отделение "дочки" Сбербанка, неоднократно подвергались нападениям и банкоматы Сбербанка.

*Организация запрещена в России